Powstała Koalicja Wzajemnego Szacunku

„W naszym najgłębszym przekonaniu, odwołując się do stanowiska Polskiej Akademii Nauk, „szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii, ochronić życie i zdrowie milionów osób oraz ograniczyć kryzys ekonomiczny i społeczny". My, członkowie Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku, zgłosiliśmy już chęć szczepienia przeciw COVID-19 i zachęcamy do tego naszych współobywateli. Wzywamy wszystkich, by – kierując się dobrem własnym i bliźnich – dokonywali racjonalnych wyborów, opartych na wiedzy i zaleceniach lekarzy i instytucji medycznych" – zaapelowali.