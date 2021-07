Ks. Isakowicz-Zaleski o tuszowaniu przypadków pedofilii: Najgorsze były lata 2001-08

- Przypominam to, żeby uzmysłowić, że sam pomysł komisji jest pomysłem politycznym, na zasadzie reakcji na pewne wydarzenia medialne. I widać od samego początku - nie jest to wina członków komisji - ogromna większość spraw jest niedopracowana. Przepisy prawne są bardzo niespójne - mówił duchowny.

Według ks. Isakowicza-Zaleskiego, z historii powstania komisji wynika to, że społeczeństwo oczekuje, iż organ ten zajmie się sprawami Kościoła. - Niemniej jednak problem jest o wiele szerszy i komisja podkreśliła, że spośród spraw, które wpłynęły do tej pory, 30 proc. dotyczy spraw kościelnych, jest bardzo duża liczba spraw dotyczących w rodzinie, na co trzeba zwrócić uwagę - zaznaczył rozmówca Jacka Nizinkiewicza.

"Problem przedawnienia jest podstawą"

W raporcie państwowej komisji czytamy, że wszystko wskazuje na to, iż w latach 2001-2008 można mówić o systemowym tuszowaniu molestowania seksualnego dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia przez niektórych duchownych katolickich w Polsce. - Ja się z tym zgadzam, z moich kontaktów z ofiarami widać wyraźnie, że to były najgorsze lata, jeżeli chodzi o tuszowanie - powiedział ks. Isakowicz-Zaleski.

Dodał, że w 2001 r. papież Jan Paweł II nakazał zgłaszanie wszystkich takich spraw do Watykanu. - Z tego widać, że księża biskupi w Polsce bardzo chętnie budowali pomniki Jana Pawła II i je święcili, natomiast nie realizowali tego nakazu papieskiego, więc łamali nie tyle prawo świeckie, co kościelne - zaznaczył.

- Dlaczego wiele spraw nie trafiało ani do prokuratury, ani do Watykanu? Myślę, że to bardzo ważne zadanie komisji, żeby to wyjaśnić - powiedział ks. Isakowicz-Zaleski.

Opisał sytuację z diecezji "na południu Polski". - Na prośbę ofiary zawiadomiłem prokuraturę i komisję. Prokuratura odpisała mi dosłownie jednym zdaniem, że sprawa jest przedawniona i nie będzie wszczęcia dochodzenia. Jeżeli w ten sposób prokuratura będzie podchodzić, to większość spraw będzie odrzucana na samym początku, bo jest przedawnienie - przekazał.

- Myślę, że problem przedawnienia jest podstawą. Jeżeli tak będzie, to niedługo się okaże, że komisja jest bezradna wobec tych spraw, bo ofiary często zgłaszają to w późnym wieku, to jest przeżycie bardzo bolesne - podkreślił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.