Dlaczego biskup bydgoski Jan Tyrawa zrezygnował z urzędu?

Przeprowadzenie takiego postępowania wobec biskupa i ewentualne wyciągnięcie konsekwencji umożliwia dokument wydany w 2019 r. przez papieża Franciszka: motu proprio „Vos estis lux mundi” (VELM). Opisano w nim m.in., kto i do kogo może zgłosić podejrzenie zaniedbania oraz w jaki sposób prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

– Odejście biskupa Tyrawy jest kolejnym dowodem na to, że ten dokument nie jest martwym prawem, ale jest stosowany w praktyce i działa – mówi „Rz” ks. dr Piotr Studnicki, szef Biura Delegata KRP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Dowodem na działanie VELM jest choćby fakt, że biskup Tyrawa to czwarty polski hierarcha, którego sprawa była prowadzona i zakończyła się właśnie na podstawie tego dokumentu. Pierwszym był biskup Edward Janiak, który w październiku ub. roku zrezygnował z kierowania diecezją kaliską (kilka miesięcy temu obłożono go dodatkowymi sankcjami), drugim kard. Henryk Gulbinowicz, trzecim abp Sławoj Leszek Głódź.

Postępowania w odniesieniu do dwóch ostatnich hierarchów były prowadzone już po ich przejściu na emeryturę. W ich przypadku Watykan zdecydował tylko o zastosowaniu sankcji dyscyplinarnych. Jako emeryci nie mogli stracić urzędów. Inaczej było w odniesieniu do biskupa Janiaka i teraz biskupa Tyrawy.

Kwestię usunięcia biskupa z urzędu reguluje inny dokument Franciszka: motu proprio „Come una madre amorevole”. Zapisano w nim, że w odniesieniu do spraw wykorzystywania seksualnego małoletnich do usunięcia biskupa wystarczy „poważny brak sumienności”. Po przeprowadzonym dochodzeniu, w którym zostanie on wykazany, biskup ma możliwość „wyjścia z twarzą” i złożenia rezygnacji.