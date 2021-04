"Homoseksualizm chorobą" na lekcji religii. Ksiądz przeprasza

Lekcje religii w liceum w Limanowej odbywają się w trybie zdalnym. Na zajęciach prowadzonych przez duchownego uczniowie dowiedzieli się m.in., że homoseksualizm to choroba, którą można leczyć stosując elektrowstrząsy, metody behawioralne, operacje chirurgiczne, psychoanalizę, leki farmakologiczne i terapie reparatywną.

"Homoseksualizm jest chorobą (zaburzeniem) wywołaną przez hormony, zaburzony rozwój lub złe traktowanie dziecka we wczesnych fazach rozwoju. Stosunki homoseksualne są grzeszne, gdyż wykluczają prokreację. Sama natura pokazuje, że dwie osoby tej samej płci nie pasują do siebie (chociażby ze względu na organy rozrodcze)" - tłumaczył ksiądz.

Duchowny wydał później w tej sprawie oświadczenie do kurii tarnowskiej i do wszystkich uczniów, z którymi prowadził lekcję religii. "Moim celem nie było krzywdzenie czy obrażanie kogokolwiek, lecz zaprezentowanie nauczania Kościoła. Osoby uczęszczające na lekcję religii robią to dobrowolnie, zgodnie ze swoją wiarą, przekonaniami i światopoglądem, więc mają prawo znać nauczanie Kościoła" - cytuje Wirtualna Polska.

"Ze względu na sposób nauczania zdalnego, nie mogłem spotkać się z uczniami i wyjaśnić dokładnie zaprezentowanych treści i poddać ich pod dyskusję, odpowiadając na pytania i wątpliwości. Był to mój błąd, ponieważ tak trudne tematy nie powinny być prezentowane bez omówienia i dokładnego wyjaśnienia, co może prowadzić do interpretacji niezgodnej z moimi intencjami" - tłumaczy duchowny.

Diecezja tarnowska prowadzi badanie tej sprawy. Dyrekcja liceum poinformowała, że o sytuacji poinformowano również małopolskie kuratorium oświaty.