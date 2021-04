O. Tadeusz Rydzyk: Radio Maryja antysemickie? Mamy dobre kontakty z dobrymi Żydami

Od kilku dni to proces temat numer jeden na antenach Telewizji Trwam i Radia Maryja. Zapraszani są goście, krytykujący proces i samą organizację, która pozwała fundację.

W czwartek na antenie Radia Maryja o. Rydzyk po raz kolejny krytykował Watchdog Polska. - Tu chodzi o nękanie, a może nawet naciąganie finansowe - stwierdził, dodając później, że z drugiej strony „jest to naciąganie na pieniądze”.

Duchowny atakował Sieć Obywatelską, mówiąc, że jej działacze „są opłacani spoza Polski, m.in. przez Sorosa, amerykańskiego finansistę i węgierskiego Żyda”. - Systematycznie rozchodzący się wszędzie zarzut, że Radio Maryja i Ojciec Rydzyk to antysemici. Jak się to ma do tego, co robimy? Mamy dobre kontakty z dobrymi Żydami. W każdym narodzie są i tacy, i tacy - mówił redemptorysta. - Niepokalanie Poczęta jest tylko Matka Najświętsza, a ludzie są i dobrzy, i niedobrzy. Te zarzuty to kwestia niechęci i zamierzonego niszczenia ludzi wierzących - powiedział.

- Zobaczmy, jak duże pieniądze są dawane na to, żeby nas rozdrabniać w Polsce. Radio Maryja jest na prawach polskich. Jest w Polsce. Jak to wszystko ma się do konstytucji? Co tu jest grane? Trzeba to widzieć - perorował.

- To my powinniśmy podać do sądu Watchdog, że nas prześladuje - dodał. - To jest prześladowanie chrześcijan. Rodzina Radia Maryja jest wspaniała – z tymi wszystkimi ludźmi można tak postępować? To ludzie organizują i utrzymują TV Trwam. My, księża, też tu jesteśmy i dziękuję Panu Bogu, że mogę tu być, brać udział w tym cudzie. Jednak widać jasno, że jest to światowe nękanie - przekonywał.