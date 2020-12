Ks. Isakowicz-Zaleski o słowach o. Rydzyka: Pośrednie wystąpienie przeciw Ojcu Świętemu

Mówiąc o słowach o. Rydzyka duchowny stwierdził, że jest to "bardzo zła sytuacja". - Jesteśmy świadkami pewnego rozbicia w Kościele polskim - ocenił. - Te decyzje należą do Stolicy Apostolskiej, negowanie tych decyzji rzutuje mocno. A jednocześnie niestety także część biskupów w Polsce myśli podobnie - że to jest wszystko atak na Kościół, że są to zmyślone zarzuty - dodał.

Według ks. Isakowicza-Zaleskiego zareagować na słowa o. Rydzyka powinna nuncjatura papieska w Polsce.

Duchowny ubolewał też, że w sprawie o. Rydzyka nie było reakcji "dwóch najważniejszych biskupów, którzy są wybrani przez innych biskupów jako ich przedstawiciele" - przewodniczący Episkopatu i jego zastępca "w ogóle nie zabrali głosu". - Ich milczenie jest bardzo wymowne, władze Episkopatu powinni się do tej sprawy ustosunkować - dodał.

- Dziś Kościół cofa się do epoki, gdy był oblężoną twierdzą. W czasie komunizmu można było to zrozumieć. Komunizm upadł jednak 30 lat temu, żyjemy w innej rzeczywistości, sytuacja naprawdę się zmienia - podkreślił duchowny.

- Kościół zachowuje się jakby nie widział tych zmian - ubolewał.

Zdaniem ks. Isakowicza-Zaleskiego milczenie Episkopatu powinno spowodować reakcję Watykanu na słowa o. Rydzyka.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski ostrzegał też przed utrzymywaniem się "sojuszu tronu z ołtarzem". - Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją. 29. rocznica powstania Radia Maryja to nie jest wydarzenie na skalę państwową, a tutaj reprezentacja władzy była ogromna - minister sprawiedliwość, wielu innych polityków, przedstawiciele Episkopatu. To już poszło za daleko - ocenił. Zdaniem ks. Isakowicza-Zaleskiego długotrwałe zbliżenie Kościoła i władz prowadzi do ich wzajemnego uzależnienia.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski stwierdził też, że w "kierownictwie Radio Maryja czas na zmiany". - To nie jest tak, że Radio to jest jeden człowiek. Nie może to medium głosić herezji, ani uprawiać sojuszu ołtarza z tronem - stwierdził.