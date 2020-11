Abp Gądecki: Nie pozwólmy zniszczyć dobrego imienia Jana Pawła II

Abp Gądecki stwierdził, że z uwagi na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa Adwent będzie inny niż "te, które przeżywaliśmy do tej pory". Zaapelował, by pozostawiać samym sobie ubogich, potrzebujących i bezdomnych.

W liście pasterskim abp Stanisław Gądecki poruszył także temat październikowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji oraz wywołanych nim protestów. "Pojawiły się na naszych ulicach manifestacje, których organizatorzy domagają się ustąpienia rządu oraz dostępu do aborcji na życzenie, bez jakichkolwiek ograniczeń, nazywając aborcję prawem człowieka. Protesty te charakteryzuje liczny udział młodzieży, wulgarny język, agresywność i niechęć do Kościoła oraz dewastowanie pomników i elewacji świątyń. Po raz pierwszy doszło też do zakłócania nabożeństw czy przerwania Mszy świętej, m.in. w poznańskiej katedrze" - czytamy.

"Żądanie prawa do zabijania nienarodzonego dziecka, szczególnie wtedy, gdy wiemy, że urodzi się ono niepełnosprawne, jest niegodne człowieka. Dla osób wierzących w Boga takie żądnie jest złem moralnym, jest grzechem" - podkreślił. Zwracając uwagę, że wśród protestujących są ludzie określający się wierzącymi zaznaczył, że aby być człowiekiem wierzącym w Boga, nie wystarczy przyjąć chrzest, chodzić do kościoła czy na lekcje religii. "Osoba autentycznie wierząca bowiem przyjmuje do końca – z przekonaniem i zaufaniem – całą prawdę, jaką Bóg jej przekazuje, i żyje według tej prawdy" - napisał metropolita.

Abp Gądecki napisał, że "dla obrony życia człowieka, także dziecka nienarodzonego nie jest konieczna wiara w Boga, wystarczy być tylko wrażliwym człowiekiem". Przewodniczący dodał, iż Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar kilkakrotnie stwierdzał, że "wbrew temu, co się sądzi, prawo do aborcji to nie jest prawo człowieka. To ustawodawca przyznaje możliwość przerywania ciąży zgodnego z prawem".

Przewodniczący Episkopatu ocenił, że wsparcie dla rodzin z chorymi dziećmi musi być o wiele większe. "Bardzo proszę o to Caritas, księży proboszczów i wszystkich ludzi, których wiara w Boga zdolna jest przekładać się na czyny miłości. Także od państwa polskiego oczekujemy pełniejszej i skuteczniejszej opieki nad rodzinami, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością" - zaapelował.