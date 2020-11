Watykan wyjaśnia słowa papieża o związkach jednopłciowych

Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, w apelu Sekretariatu Stanu „wyjaśniono, że komentarze papieża nie odnoszą się do katolickiej doktryny odnośnie do charakteru małżeństwa jako związku między jednym mężczyzną a jedną kobietą, ale do przepisów prawa cywilnego”.

„Zaznaczono, iż w wywiadzie z roku 2019, (...) papież w różnym czasie wypowiedział się na temat dwóch różnych kwestii: że dzieci nie powinny być wykluczane przez rodziny ze względu na ich orientację seksualną, oraz na temat związków cywilnych, w kontekście dyskusji nad ustawą o małżeństwach osób tej samej płci z 2010 r. w parlamencie argentyńskim, której sprzeciwiał się ówczesny arcybiskup Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio – obecnie papież Franciszek” - pisze KAI.

Z wpisu abp Coppoli na Facebooku wynika, że słowa, dotyczące legalizacji związków jednopłciowych, były „nieodłącznie związane z sytuacją prawną w Argentynie przed dziesięcioma laty (...) i sprzeciwem w tym względzie ówczesnego arcybiskupa Buenos Aires”. Według tej wykładni papież ocenił, że „mówienie o małżeństwach homoseksualnych jest nielogiczne”, ale osoby homoseksualne mają prawo do pewnego zabezpieczenia formalnego. - To, co musimy uczynić, to prawo związków cywilnych; mają oni prawo do zabezpieczenia prawnego. Tego broniłem - powiedział Franciszek.

„Jest więc jasne, że papież Franciszek odniósł się do szczególnych ustaleń państwa” i „z pewnością nie do doktryny Kościoła, która była wielokrotnie potwierdzana na przestrzeni lat” - podkreśla KAI.