Śmiszek: Wrocławski establishment blatował się z kard. Gulbinowiczem

Śmiszek ocenił w rozmowie z portalem gazetawroclawska.pl, że „winę za to, że te sprawy tak długo były skrywane, odpowiada też dolnośląski i wrocławski establishment, który blatował się z Gulbinowiczem i wynosił go na piedestały, a po kątach szeptano o tym, co robił Gulbinowicz”. Nie wymienił nikogo z nazwiska, ale przypomniał, że sam składał doniesienia do prokuratury na działania abp. Mariana Gołębiewskiego, byłego metropolity wrocławskiego, od 2013 roku arcybiskupa seniora archidiecezji wrocławskiej. Jego zdaniem hierarcha wiedział o czynach pedofilskich na terenie diecezji i nie spełnił ciążącego na nim obowiązku niezwłocznego powiadomienia organów ścigania.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu przed rokiem wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa ws. kard. Gulbinowicza, po złożeniu zawiadomienia przez Przemysława Kowalczyka, poetę posługującego się pseudonimem artystycznym Karol Chum. Postępowanie zostało umorzone ze względu na przedawnienie się czynu. Śmiszek ma jednak nadzieję, że „teraz państwo, które nie słucha swoich obywateli, może posłucha Watykanu”.

- Mam nadzieję, że determinacja papieża Franciszka się utrzyma, to wreszcie zorganizowany układ krycia pedofili w strukturach kościoła zostanie rozbity, a my będziemy obserwowali upadki innych autorytetów tej organizacji - dodał poseł.