Biskup: Spadek liczby wiernych? Winne morale księży

Biskup mówił m.in. o zbliżających się uroczystościach Wszystkich Świętych. Uważa, że dziś, w przeddzień tego święta "Polacy powinni ze szczotkami, z wiadrami z wodą być na cmentarzu, myć nagrobki, stroić je i szykować się na uroczystości".

Hierarcha mówił, że 1 listopada to dla katolików dzień wielkiej radości, dzień, w którym "wszyscy mamy imieniny". Ocenia, że Halloween, coraz bardziej popularny w Polsce, nie jest grzechem, ale to "nic dobrego", uznaje jednak, że każdy ma prawo do wyboru, jak to święto obchodzić.