O papieżu na Youtubie

Wśród tematów, które pojawią się w serii filmów, znalazły się m.in. działania papieża na rzecz praw człowieka, feminizm chrześcijański i to jak Jan Paweł II widział rolę kobiet w chrześcijaństwie. Ale także jego postawa wobec cierpienia i choroby, z którymi sam zmagał się pod koniec swojego pontyfikatu.

– Seria filmów, powstała po to, aby przypomnieć prawdziwą historię papieża, a w szczególności jego naukę. W ostatnim czasie dochodzi bowiem do pewnego rodzaju przekłamań i insynuacji – np. o tym, że Jan Paweł II nie podejmował żadnych kroków w celu zwalczania pedofilii wśród duchownych. To oczywiście nieprawda. Pojawiły się także pytania o to, czy nie za szybko ogłoszono jego świętość, a nawet niedorzeczny pomysł dekanonizacji Jana Pawła II – tłumaczy Anna Janczyk z Instytutu Tertio Millennio.