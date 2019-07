Ks. Michał Misiak, znany łódzki duchowny, zwolniony z ekskomuniki

Powody ekskomuniki ujawnił w wideo opublikowanym na YouTube Remigiusz Recław SJ, proboszcz ks. Michała. - Problem jest, że Michał przyjął chrzest, którego udzielił mu protestant. To nie jest ważne, z jakiego Kościoła, bo to dla Michała też nie miało znaczenia. Ale sam fakt, że przyjął drugi chrzest. Tutaj jest cała trudność, ponieważ przyjęcie drugiego chrztu przez katolika sprawia, że ja zaciągam na siebie karę ekskomuniki. Z automatu - nie trzeba mieć ani świadomości tego, że to jest związane z karą - tłumaczył.

Misiak tłumaczył także, że przez lata narastał w nim "konflikt między życiem w celibacie, a pragnieniem serca, pragnieniem dobrym, pragnieniem nie związanym z seksualnością, ale troski o kobietę, walki o nią". - Walczyłem mocno, jeździłem do biskupa, mówiłem, że sobie nie radzę, że się zakochałem, on mnie przenosił na następną parafię, potem znowu przychodziła przyjaźń, czysta, bez współżycia - mówił, zauważając że celibat "nie zawiera się w istocie kapłaństwa". - To nie jest tak, że każdy, kto jest powołany do służby bożej, musi żyć w celibacie. To nie jest prawo Boże, to jest prawo ludzkie - stwierdził.

Ks. Misiak już we wtorek, dzień przed oficjalną decyzją abpa Rysia, czekał na swojej ulubionej ławeczce na ulicy Piotrkowskiej, tuż przy wejściu do Off Piotrkowska Center.