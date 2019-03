O. Rydzyk: Walec nowej lewicy idzie przez instytucje, szkoły

"Żyjemy w czasie szczególnego niszczenia wiary Kościoła katolickiego. Ten walec nowej lewicy idzie bardzo mocno przez instytucje, przez uczelnie, przez szkoły, przez media. Idzie również bardzo mocno przez naszą Ojczyznę" - napisał o. Tadeusz Rydzyk w przesłaniu do sympatyków Radia Maryja.

W lutym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał tzw. Deklarację LGBT+, dokument powstały z inicjatywy stowarzyszenia "Miłość Nie Wyklucza". - Wszyscy mamy prawo do równości, to jest prawo, które jest zagwarantowane w konstytucji. Niemniej jednak w tych ostatnich latach mamy coraz więcej nietolerancji w Polsce, niestety coraz więcej incydentów, które budzą bardzo poważne zaniepokojenie. Stąd ta inicjatywa - tłumaczył w czasie uroczystości podpisania deklaracji prezydent Trzaskowski. Jego decyzję Podpisanie deklaracji krytykują nie tylko działacze prawicy. Zdystansowali się od niej w ostatnim czasie m.in. poprzednia prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz czy adwokat, były wicepremier w rządzie PiS-Samoobrona-LPR, Roman Giertych.

Poniżej dalsza część artykułu

"Żyjemy w czasie szczególnego niszczenia wiary Kościoła katolickiego. Ten walec nowej lewicy idzie bardzo mocno przez instytucje, przez uczelnie, przez szkoły, przez media. Idzie również bardzo mocno przez naszą Ojczyznę" - napisał w przesłaniu do Rodzin Maria Maryja o. Tadeusz Rydzyk.

"Św. Jan Paweł II niejeden raz mówił, iż na świecie istnieją centrale, które prowadzą antyewangelizację, a pozostają anonimowe. Zaś pewien wielki mistrz masonerii powiedział: »My Kościoła nie zniszczymy argumentami rozumowymi, a zniszczymy zniszczeniem obyczajów, zniszczeniem moralnym«" - dodał założyciel i dyrektor Radia Maryja.

Redemptorysta zauważył, że "zmasowane niszczenie, które przyszło do naszej Ojczyzny, dotyka teraz szczególnie dzieci i młodzież". "W dużej mierze zniszczyło wiarę w wielu jeszcze przed kilkunastu laty bardzo wierzących narodach. U nas to się stanie, jeśli będziemy bierni, nic, albo niewiele będziemy czynili dla przeciwstawienia się tym działaniom, dla umocnienia wiary i charakteru, szczególnie dzieci i młodzieży" - zwrócił uwagę.

"Pomyśl, co możesz uczynić, by każdy, także twoi najbliżsi, dzieci i młodzież, mieli mocną wiarę, gorącą miłość do Pana Boga, by byli zbawieni, by życia nie zmarnowali. Pomyśl, jak przeciwstawiać się temu niszczeniu już od przedszkola. Nie wolno nam uciekać od tych myśli i działań" - dodał o. Rydzyk. Przywołał przy tym akcje Radia Maryja, w tym "Daj książkę młodemu człowiekowi", oraz zaprosił na pielgrzymkę na Jasną Górę.