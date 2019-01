Ojciec Rydzyk partnerem spółki skarbu państwa - PGE

Po wielkich bólach, bo przecież Tusk wstrzymał nam dotację, udało się - powiedział na antenie TV Trwam ojciec Tadeusz Rydzyk. Ogłosił współpracę z jedną ze spółek skarbu państwa - Polską Grupą Energetyczną.

O. Rydzyk mówił na antenie TV Trwam, że wreszcie udało się pokonać lobby, które blokowało jedno z jego najważniejszych "dzieł".

- Tak, jakby było jakieś lobby, które blokuje to, co polskie i to, co katolickie - mówił duchowny.

Dyrektor finansowa fundacji Lex Veritatis, Lidia Kochanowicz-Mańk, że zmiana właściciela sieci ciepłowniczej w Toruniu, którą od francuskiej firmy EdF kupiła PGE, spowodowała, że znalazł się odbiorca ciepła z odwiertów geotermalnych.

Zmiana właściciela nastąpiła w 2017 roku.

Rzeczniczka PGE Toruń jeszcze nie potwierdziła, że fundacja o. Rydzyka będzie partnerem Grupy, ale wypowiedzi redemptorysty na antenie Tv Trwam sugerują, że oficjalna współpraca i sprzedaż ciepła rozpocznie się w 2020 roku.

Fundacja o. Rydzyka otrzymała dotację w wysokości 19,5 mln zł.

Energia ma posłużyć do ogrzania 20 proc. budynków w Toruniu, w tym uczelni o. Rydzyka, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, a także powstającego Muzeum Pamięć i Tożsamość.