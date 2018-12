Kanadyjski polityk chce zakazu wjazdu dla o. Rydzyka. Sprawa w prokuraturze

Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą twierdzi, że były kanadyjski wicepremier Alberty Thomas Lukaszuk znieważył ojca Tadeusza Rydzyka, domagając się utraty przez redemptorystę prawa wjazdu na teren Kanady i składa do Prokuratury Generalnej doniesienie w tej sprawie.

Jak donosiły w środę media, pochodzący z Gdyni kanadyjski polityk Thomas Lukaszuk domaga się zakazu wjazdu do Kanady dla ojca Tadeusza Rydzyka. Powodem są komentarze duchownego, które zdaniem Kanadyjczyka mogą być uznane za mowę nienawiści.

- W Kanadzie jesteśmy otwarci na tematy wiary, wolności osobistych i praw człowieka, jednak ta wymiana poglądów musi być pełna szacunku i obejmująca wszystkich. Niestety komentarze ojca Rydzyka i jego gości radiowych często mają oparcie w nietolerancji. Moim zdaniem w niektórych przypadkach wyraźnie przechodzą w mowę nienawiści - mówił polityk w rozmowie z Onetem.

- Przekazałem cytaty ojca Rydzyka oraz niektórych gości Radia Maryja kanadyjskiemu ministerstwu spraw zagranicznych, a także kilku organizacjom zajmującym się mową i aktami nienawiści - dodał Lukaszuk, zaznaczając, że chętnie widziałby zakaz wjazdu dla duchownego do Kanady.

Ryszard Nowak, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą, w rozmowie z Radiem Maryja zauważył, że Lukaszuk "wielokrotnie znieważał dyrektora Radia Maryja".

- To nie jest pierwszy przypadek, że szykanuje on ojca Tadeusza Rydzyka. We wrześniu ojciec Tadeusz Rydzyk został zaproszony przez Polonię do Kanady. Było to wielkie wydarzenie, cieszyli się z tego nawet miejscowi biskupi. Ten polityk zaczął wtedy szykanować ojca Tadeusza Rydzyka. Mówił, że sieje nienawiść. Wtedy też złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie. Uważam, że to, co robi ten polityk z Kanady to skandal. On po prostu nie lubi ojca Tadeusza Rydzyka - stwierdził Ryszard Nowak.

Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą już we wrześniu składał zawiadomienie dotyczące rzekomego znieważenia redemptorysty. Nowe ma trafić do Prokuratury Generalnej jeszcze w czwartek.