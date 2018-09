MKiDN finansuje "Kler". Isakowicz-Zaleski pyta Glińskiego

Polski Instytut Sztuki Filmowej współfinansował produkcję filmu Kler. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski chce się dowiedzieć od ministra Piotra Glińskiego , czemu trafiły na tę produkcje pieniądze od podatników.

"Kler" Wojciecha Smarzowskiego trafi do kin 28 września. Film przedstawi losy trzech księży. W filmie zagrali m.in. Jacek Braciak, Janusz Gajos, Arkadiusz Jakubik, Joanna Kulig i Robert Więckiewicz.

"Celem naszego filmu nie jest podejmowanie dyskusji na temat wiary czy krytyka osób wierzących. Wiarę uznajemy za jedną z najbardziej intymnych sfer każdego człowieka. Chcemy jednak mówić o ludzkich działaniach i postawach budzących nasz fundamentalny sprzeciw. Nasz film to wizja artystyczna oparta na wielu prawdziwych wydarzeniach, sytuacjach, które miały miejsce gdzieś i kiedyś. To niezwykle poruszająca, ale równocześnie prawdziwa historia" - poinformowali producenci.

O finansowanie filmu zapytał ministra Piotra Glińskiego ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

"Ważne pytanie do wicepremiera Piotra Glińskiego, szefa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imię jakich wartości podległa Panu instytucja z kieszeni polskich podatników (w tym też katolików) opłaciła film "Kler"? Zwłaszcza, że tyle innym projektom odmówiono. "Pytanie to kieruję też do prezydenta Jacka Majchrowskiego, bo pieniądze poszły także z kieszeni mieszkańców Krakowa" - zamieścił ks. Isakowicz-Zaleski na Facebooku.