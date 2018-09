Papież zwołuje szczyt ws. pedofilii w Kościele

Papież Franciszek ogłosił zwołanie szczytu na temat zapobiegania nadużyciom duchowieństwa. Wezmą w nim udział przewodniczący episkopatów z całego świata.

Szczyt, na którym hierarchowie mają omówić zapobieganie przypadkom wykorzystywania seksualnego przez duchownych oraz ochronę dzieci, odbędzie się w Rzymie w dniach 21-24 lutego.

O zwołaniu spotkania poinformowała Paloma García Ovejero, wicedyrektorka Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Będzie to pierwsze takie spotkanie w historii i "sygnalizuje, że na najwyższych szczeblach Kościoła uświadomiono sobie, że nadużycia seksualne kleru są problemem globalnym, a nie ograniczają się do świata anglosaskiego, jak wielu do niedawno twierdziło wielu hierarchów kościelnych" - podkreśla agencja Associated Press.

Kilkanaście dni temu abp. Carlo Maria Vigano, były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych, opublikował "Świadectwo" - dokument, w którym - jak sam pisze - postanowił przerwać zmowę milczenia i ujawnić fakty dotyczące tuszowania skandali pedofilskich w Kościele. Winą za nie obarczył m.in. samego papieża Franciszka.