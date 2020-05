Kazachstan: odmrażanie gospodarki i masowe testy na Covid-19

Władze w Nur-Sułtanie twierdzą, że zaopatrzyły we własne testy wszystkie szpitale i inne podlegające resortowi zdrowia jednostki w kraju. Utworzono też rezerwę testów na wypadek nagłego wzrostu liczby zachorowań w kraju. Co ciekawe, jednostka naukowa, która wytwarza testy, powstała w 2010 roku w ramach międzyrządowego kazachstańsko-amerykańskiego porozumienia w sprawie eliminacji broni masowego rażenia. Władze w Astanie twierdzą, że USA przeznaczyły na ten cel 100 mln dolarów. Podkreślają jednak, że od 1 stycznia 2020 roku jednostka jest już całkiem niezależna od USA i jest finansowana w pełni z budżetu Kazachstanu.

Kazachstańska redakcja Radio Swoboda (azattyq.org) przypomina, że laboratorium CRL znalazło się niedawno w centrum uwagi mediów w związku z teorią spiskową, którą rozpowszechnił chiński portal Sohu.com. W materiale stwierdzono że to tam, w laboratorium w Ałmaty, powstał koronawirus Covid-19. Wcześniej jeden z materiałów, opublikowany na tym portalu (chodziło o pretensje terytorialne) stał się powodem do wysłania w kwietniu z Nur-Sułtanu do Pekinu noty dyplomatycznej. Doniesieniom chińskiego portalu zaprzeczył kilka dni wcześniej przedstawiciel amerykańskiego amerykańskiego Centrum Prewencji i Kontroli Zachorowań (Center for Disease Control and Prevention, CDC).