Rząd odkorkowuje granice Polski

Firmy transportowe z Polski, których tysiące tirów utknęło na nawet kilkadziesiąt godzin w korku, chcąc wjechać do kraju, zarzucały rządowi, że zamknął granice, ale się do tego nie przygotował. Zatory tworzyły się od poniedziałku na drogach dojazdowych do granic i punktów kontrolnych, głównie z Niemcami. To tiry z towarem z całej Europy – Polska jest centrum wielu potentatów branży logistycznej, skąd towary wysyła się dalej. Do tego 175 tys. polskich emigrantów postanowiło wrócić do kraju – w ciągu czterech dni drogą lądową wjechało 175 tys. osób.

Teraz pojawił się nowy problemem – zachowanie kwarantanny. Obecnie znajduje się w niej (na podstawie decyzji administracyjnych sanepidu) ok. 32 tys. osób, do tego ok. 200 tys. z mocy prawa – to ci, którzy ostatnio wjechali do kraju, więc powinni przez 14 dni pozostać w domach. To praktycznie niemożliwe, by policja były w stanie sprawdzić wszystkich. Policjanci nieoficjalnie przyznawali „Rz", że nawet połowa osób w kwarantannie łamie jej warunki. Sugerowali, że trzeba sięgnąć np. po elektroniczne obrączki, jakie noszą dziś niektórzy skazani.