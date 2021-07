Koronawirus. Biden ostrzega przed wariantem Delta. "Szczepcie się, to za darmo"

- To jest jeszcze większy powód do niepokoju w związku z wariantem Delta - dodał prezydent USA.

Wariant Delta wykryto już w każdym stanie USA.

Biden zwracał też uwagę, że od początku maja niemal każda hospitalizacja w związku z COVID-19 i niemal każdy zgon zakażonego dotyczył osoby niezaszczepionej.

- Proszę, szczepcie się teraz. To działa, to jest za darmo. To nigdy nie było prostsze i nigdy nie było ważniejsze - mówił.

Biden zapowiedział, że jego administracja latem skupi się na przekonywaniu ludzi do szczepień. Za punkty szczepień mają służyć 42 tysiące lokalnych aptek. Do szczepień mają zachęcać lekarze rodzinni i ubezpieczyciele.

Szczepienia mają być dostępne również w miejscach pracy, a mobilne punkty szczepień mają pojawiać się na festiwalach, wydarzeniach sportowych i w pobliżu świątyń.