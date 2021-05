Paszporty covidowe. Kulesza: Mówimy "nie" segregacji sanitarnej

Polityk dodał, że - jak wynika z badań - 60 proc. Polaków jest przeciw paszportom covidowym. - Co oznacza, że nawet znacząca część osób, które zamierzają się zaszczepić lub już się zaszczepiły jest przeciwko paszportom, obawia się ich i widzi długoterminowe konsekwencje, jakie mogą być z tymi paszportami związane, wykraczające daleko poza zwalczanie epidemii COVID-19 - mówił Wawer.

Wawer krytykował też fakt, że rozporządzenie przyjęte przez Parlament Europejski "jako podstawę prawną przyjmuje postanowienia traktatu, zgodnie z którym UE może przyjmować akty prawne, które mają ułatwić obywatelom UE przemieszczanie się po Europie".

- Widzimy tu w całej rozciągłości, jak lewicowe, unijne elity wypaczają znaczenie słów. Mówimy o akcie prawnym, który dziesiątkom milionów ludzi - w tym co najmniej 10 mln Polaków, którzy nie zamierzają się zaszczepić - uniemożliwi albo bardzo poważnie utrudni podróżowanie po Europie, a UE twierdzi, że podstawą do tego, żeby takie rozporządzenie przyjmować jest to, żeby ludziom ułatwiać przemieszczanie się - mówił.

- Wzywamy, żeby rząd Mateusza Morawieckiego w Radzie UE bardzo twardo, bardzo jednoznacznie sprzeciwił się rozporządzeniu PE dotyczącemu paszportów szczepionkowych - powiedział skarbnik Konfederacji.