Konfederacja: Znieśmy lockdown jutro. Przedsiębiorcy to nie samobójcy

- Niektórzy przedsiębiorcy do końca maja mogą po prostu nie wytrzymać - podkreślił.

- Jeżeli wszystko zmierza ku dobremu, należy proces odmrażania gospodarki przyspieszyć, tak by przedsiębiorcy poczuli, że mogą wreszcie wznowić prowadzenie działalności gospodarczej - powiedział. Ocenił, że w dotyczących koronawirusa decyzjach rządu brak spójności i logiki. Kulesza pytał, dlaczego imprezy okolicznościowe pod gołym niebem będzie można organizować (z limitem 25 osób) od 15 maja, skoro od 1 maja na świeżym powietrzu w jednym miejscu może uprawiać sport 50 osób.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że za pomocą testów koronawirusa SARS-CoV-2 stwierdzono u kolejnych 4 255 osób. Po raz piąty z rzędu dobowa liczba nowych przypadków wynosi mniej niż 5 tys. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce na początku października. W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną politycy Konfederacji zaapelowali do rządu o szybsze zniesienie wprowadzonych ograniczeń praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

- Mateusz Morawiecki mówi o stopniowym otwieraniu gospodarki, a my mówimy o stopniowym, ale konsekwentnym, postępującym od roku umieraniu gospodarki - bardzo wielu przedsiębiorstw, bardzo wielu miejsc pracy. To dramat przedsiębiorców, to dramat pracowników - powiedział z kolei Robert Winnicki (Ruch Narodowy).

- Dlatego apelujemy - jutro jest czwartek, dzień, w którym zazwyczaj rząd komunikował nowe informacje dotyczące obostrzeń. Znieśmy ten lockdown jutro. Niech Polska wyjdzie z lockdownu już jutro - oświadczył.

Poseł Konfederacji ocenił, że przedsiębiorcy z zamkniętych branż są gotowi do wznowienia działalności w pomieszczeniach zamkniętych.



- Jeśli akcja szczepień tak szybko postępuje, to co najmniej równie szybko powinna postępować akcja odmrażania gospodarki - zaznaczył.

Apelując, by rząd otworzył gospodarkę Winnicki ocenił, że przedsiębiorcy "nie są samobójcami" i wiedzą, jak prowadzić działalność z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

W środę (już po konferencji Konfederacji) premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że branża sportowa (m.in. baseny i siłownie) będzie mogła wznowić działalność 28 maja, jeden dzień przed zapowiadanym wcześniej terminem, zaś instytucje kultury (kina, teatry, filharmonie) 21 maja (8 dni wcześniej).