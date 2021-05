Open'er'21 odwołany

Oto oświadczenie organizatora:

"Open’erowiczki, Open’erowicze!



To dla nas trudny moment. Kolejny w trakcie pandemii. Przez ostatnie kilka miesięcy walczyliśmy i zrobiliśmy bardzo dużo, żeby tegoroczna edycja Open’er Festival się odbyła. Chociaż jesteśmy przekonani, że powrót świata festiwali jest już bardzo blisko, to akurat ten wyścig z czasem przegrywamy.



Chcemy, aby powrót na Open’era był doświadczeniem pełnym. Żeby to był czas wypełniony muzyką, kulturą, sztuką, rozrywką i zabawą w miejscu, formule i przestrzeni, które dobrze znacie. W skali i o sile, którą wspólnie zbudowaliśmy przez ostatnie 20 lat.



Proces wychodzenia z pandemii postępuje, szczepienia trwają, ale niestety z oczywistych powodów, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych, braku planu na najbliższe miesiące i obowiązujcych restrykcji – początek lipca w Polsce to nie jest jeszcze czas, kiedy będziemy w stanie zorganizować Open’er Festival, w skali i formie na które czekacie.



Jesteśmy zmuszeni przenieść festiwal na 2022 rok - Open’er Festival odbędzie się w dniach 29 czerwca – 02 lipca. Spotkamy się wtedy ponownie w Gdyni na Lotnisku Gdynia-Kosakowo i z pełną mocą kilkudziesięciu tysięcy osób przeżywać będziemy cztery dni wolności, za którą tak bardzo tęsknicie. Wspólne festiwalowe doświadczenia będą warte tego oczekiwania. Widzimy, jak ogromny głód muzyki i spotkań towarzyszy wszystkim dokoła i nie mamy wątpliwości, że przyszły rok festiwalowy będzie rekordowy pod wieloma względami.



Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność w 2022 roku. Wystartowała również sprzedaż nowych. Dużą część obecnego line-upu zobaczycie na festiwalu również w przyszłym roku - już teraz swój udział potwierdzili Twenty One Pilots, Michael Kiwanuka, Destroyer, Badbadnotgood oraz Seasick Steve. Przestrzeń Open’era 2022 wypełni również muzyka nowych, świetnych artystów. O szczegółach będziemy Was informować w najbliższym czasie. Najlepsze przed nami.



Przy tej okazji bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nieustannie nas wspierają i podobnie jak my czekają na powrót wyjątkowego świata festiwali. Dziękujemy wspaniałej i wyjątkowej Gdyni i gminie Kosakowo – naszym gospodarzom, sponsorowi tytularnemu Orange, sponsorom: Mastercard, Heineken i wszystkim naszym pozostałym partnerom.



Odwołanie największych międzynarodowych festiwali drugi rok z rzędu jest bezprecedensowe, a ich powrót jest bardzo ważny dla dalszego rozwoju kultury. Zachowując swoje bilety wspieracie w tej wyjątkowej sytuacji Open’era, całą branżę muzyczną oraz tysiące osób, które z nami współpracują. Dzięki nim każdego lata tworzyliśmy niepowtarzalną historię Open’era. Tak będzie również w 2022 roku. Dziękujemy!



A na koniec, ponieważ mimo wszystko nie wyobrażamy sobie lata bez Was, mamy dobrą wiadomość. W tym roku również spotkamy się w Gdyni. Co więcej, spędzimy tam razem kilka tygodni na wyjątkowym, nowym wydarzeniu, o szczegółach którego poinformujemy Was już niedługo. Open’er Park!



Koniec tego pandemicznego chaosu jest już blisko. Do zobaczenia latem.



Open’er Team