Szczepienia w zakładach pracy pilotażowo od maja

Dworczyk poinformował, że w związku z prośbami licznych instytucji o przyspieszenie szczepień, w przypadku pięciu grup zawodowych skierował wniosek do ministra zdrowia o wydanie zgody na zaszczepienie pracowników dodatkowych grup zawodowych: są to dyspozytorzy ratownictwa medycznego, pracownicy RARS, obsługa informatyczna wszystkich procesów w Ministerstwie Zdrowia, chmura krajowa obsługująca kalendarz szczepień i pracownicy firm dostarczających tlen do szpitali. Jest to około 1800 osób, które zostaną zaszczepione w pierwszej kolejności.

Minister @michaldworczyk: Wpłynęły do mnie prośby od kilkudziesięciu instytucji o przyspieszenie szczepień dla tych grup. W przypadku 17 instytucji zostały wydane opinie negatywne, a dla 5 grup skierowałem prośbę do @MZ_GOV_PL o możliwość szczepienia w trybie priorytetowym. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 12, 2021

Dworczyk pytany był o kwestię wniosku MKOl dotyczącego zaszczepienia sportowców, którzy mają brać udział w igrzyskach w Tokio. Wnioski takie trafiają do Rady Medycznej przy premierze i tam zapadają tego typu decyzje.

Szczepienia w zakładach pracy ruszą pilotażowo w połowie maja. Do końca miesiąca mają zostać skonsultowane i opracowane zasady tych szczepień.

Michał Dworczyk skomentował również informacje dotyczące 'zalegania" w Rządowej Agencji rezerw Strategicznych. Zwrócił się do mediów o niewprowadzanie w błąd opinii publicznej, bo w RARS co do zasady szczepionki nie są przechowywane, zdarza się nagromadzenie ich tuż po dostawie, ale są one szybko dystrybuowane o punktów szczepień.

Jedyna rezerwa szczepionek to 460 tys. dawek, na wypadek opóźnień w dostawach, ale wszystkie poza nimi są na bieżąco przekazywane.