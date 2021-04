Koronawirus w Polsce. Wskaźnik zakażeń spada. Najniższy od 17 marca

Wskaźnik zakażeń koronawirusem w Polsce jest najniższy od 17 marca.

Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Kiedy w listopadzie 2020 roku rząd przedstawiał wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wskazywał, że przekroczenie przez ten wskaźnik wartości 70 w skali całego kraju może skutkować wprowadzeniem reżimu narodowej kwarantanny.

Na konferencji z 14 kwietnia minister, ogłaszając przedłużenie obowiązujących w Polsce obostrzeń do 25 kwietnia poinformował jednocześnie, że łagodzenie obostrzeń będzie miało charakter regionalny i w pierwszej kolejności obejmie powrót do nauki stacjonarnej dzieci z klas I-III. Ma to być możliwe w województwa, w których średni dobowy wskaźnik zakażeń z 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców spadnie poniżej 30.

Obecnie w Polsce nie ma województwa, w którym wskaźnik ten byłby niższy niż 30. W czterech województwach jest on niższy niż 40.

Najniższą wartość powyższy wskaźnik osiąga w województwie podlaskim, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 30,9 (spadek o 2,57 w liczbach bezwzględnych 2545).

W województwie warmińsko-mazurskim, gdzie lockdown wprowadzono już 27 lutego, wskaźnik zakażeń jest obecnie na poziomie niższym od średniej dla całego kraju. 21 marca wskaźnik ten spadł poniżej 60, 22 marca znów przekroczył 60, 23 marca znów spadł poniżej tego poziomu, 26 marca znów go przekroczył, 27 marca ponownie spadł poniżej, 28 marca znów przekroczył 60, 31 marca znów spadł poniżej tego poziomu, 4 kwietnia spadł poniżej 50, a 7 kwietnia - poniżej 40. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 3 442 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 34,61 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 2,54 mniej niż dobę wcześniej).

14 marca wskaźnik przekroczył 40 również w województwie podkarpackim, 20 marca przekroczył w tym województwie 50, 30 marca 60, 31 marca spadł poniżej tego poziomu, 6 kwietnia spadł poniżej 50, a 8 kwietnia poniżej 40 - wykryto tam co najmniej 5 246 zakażenia w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 35,25 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 3,75).

Wskaźnik zakażeń koronawirusem w woj. lubelskim spadł 16 kwietnia poniżej 40 - i wynosi obecnie 38,56 (spadek o 1,97).