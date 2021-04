Adam Bielan o Jarosławie Gowinie: Groteskowy dyktator

- Szczepienia są prowadzone w 6,5 tys. punktów szczepień, nie można wykluczyć sytuacji, w której w jakimś miejscu w Polsce ktoś podejmuje decyzję, która jest sprzeczna z zasadami przyjętymi przez rząd - tak Bielan skomentował doniesienia o tym, że w Rzeszowie szczepiono 30- i 40-latków, którzy nie mieli skierowania na szczepienie.

- Sądzę, że w Polsce w kwietniu i w maju tych szczepionek będzie naprawdę dużo - dodał.

- 74 rocznik, mój rocznik, ma zapisywać się na szczepienia już teraz, myślę, że 40-latkowie będą mogli w dużej mierze zaszczepić się w maju, na to liczę - mówił Bielan dopytywany o to czy wie, kiedy on będzie mógł się zaszczepić.