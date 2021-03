Koronawirus. Kiedy dzieci będą mogły wrócić do szkół? Minister edukacji podał datę

W ocenie ministra, warunkiem powrotu uczniów do nauczania stacjonarnego jest ustąpienie trzeciej fali epidemii koronawirusa.

- Powrót dzieci do szkół nastąpi wówczas, gdy ustąpi III fala i sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Zakładamy, że ten lockdown będzie trwał 3 tygodnie. Jeśli będzie to możliwe, to powrót do szkół nastąpi 12 kwietnia - mówił Przemysław Czarnek w rozmowie z Polskim Radiem.

- Z grupy 590 tys. pracowników pedagogicznych, którzy zgłosili się na szczepienia, ponad 500 tys. jest już zaszczepionych - przekazał minister.