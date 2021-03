Niedzielski: Szpitalem na Solcu pokieruje pełnomocnik

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że testy wykazały koronawirusa SARS-CoV-2 u 35 143 osób. To najwyższy dobowy wzrost liczby przypadków od 4 marca 2020 r. W czwartek w związku z sytuacją rząd Mateusza Morawieckiego ogłosił wprowadzenie kolejnych ograniczeń praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

- Mamy bardzo trudną sytuację epidemiczną, to oczywiste. Dzisiejsze wyniki mówią same za siebie. Zakażeń dzisiaj jest o ponad 9 tys. więcej niż tydzień temu. To pokazuje, z jakim tempem przyspieszenia liczby zachorowań (dodatnich wyników testów - red.) mamy do czynienia - powiedział w piątek minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce - najnowsze dane:

Rekordowa liczba zakażeń. Ponad 35 tys. przypadków

Liczba pacjentów pod respiratorami wzrosła o ponad 100 w ciągu doby

- Ta sytuacja jest sytuacją ekstraordynaryjną, nie ma tutaj czasu na analizy, powolne myślenie. Tutaj trzeba bardzo szybko działać, reagować, żeby uchronić nas przed scenariuszami, które są niebezpieczne dla polskich pacjentów - dodał.

Adam Niedzielski stwierdził, że sytuacja wygląda "szczególnie źle" na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce.