Koronawirus w Polsce. Jakie nowe obostrzenia wprowadza rząd?

Premier przekonywał, że jedyną bronią w walce z wirusem są dzisiaj szczepienia przeciw COVID-19. - Naszym zadaniem jest wymuszenie jak najszybszej dostawy szczepionek do państw europejskich - mówił przed posiedzeniem Rady Europejskiej.

- Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia - powiedział Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd zrobi wszystko, by uniknąć czarnego scenariusza.

- Walczymy o zdrowie i życie obywateli, o miejsca pracy, o życie codzienne, żeby program szczepień był prowadzony jak najszybciej - mówił szef rządu. Pytał, czy prywatna służba zdrowia "ratuje życie pacjentów z COVID-19". - Nie, państwo rzuciło wszystkie swoje siły i środki, by uratować jak najwięcej Polaków - oświadczył.

- Ograniczenie mobilności, ograniczenie swobód gospodarczych jest konieczne. I myślę, że ludzie to rozumieją, że czasami musimy zaostrzać rygory - stwierdził.

Odnosząc się do nowych wprowadzanych obostrzeń Morawiecki mówił, że są one konieczne, aby "opanować tę falę" epidemii.

Zdaniem Niedzielskiego, spadek liczby nowych przypadków to efekt wprowadzonych wcześniej obostrzeń.

Według niego, woj. warmińsko-mazurskie stanowi przykład, że obostrzenia działają, ponieważ liczba nowych zakażeń w regionie spadła, a wskaźnik transmisji koronawirusa R spadł poniżej 1, co oznacza, że od 10 osób z SARS-CoV-2 zakazi się mniej niż 10 osób.

Niedzielski dodał, że średnia dzienna liczba zakażeń jest jeszcze niższa niż w szczytowym momencie drugiej fali. Ocenił, że może się to zmienić. Przewidywał, że należy się spodziewać większego napływu pacjentów z SARS-CoV-2.

- Jeśli chodzi o sport, do 9 kwietnia działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie dla sportu zawodowego. Wszystkie obiekty, które nie przyjmują zawodowców będą do tego czasu zamknięte - powiedział Adam Niedzielski.

W miejscach kultu religijnego nowy limit to jedna osoba na 20 metrów kwadratowych.

Co się zmieni? Wielkopowierzchniowe sklepy (pow. 2 tys. metrów kwadratowych) budowlane i meblowe zostaną zamknięte. Dotyczy to handlu detalicznego. Hurtownie i składy budowlane mają działać.

- Od najbliższej soboty wprowadzamy nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Będą one obowiązywały przez najbliższe dwa tygodnie - powiedział.

- Namawiamy do pracy zdalnej - dodał.

Jedno z pytań dotyczyło kwestii transportu indywidualnego. Czy osoby przyjeżdżające do Polski będą kierowane na kwarantannę? - W przypadku granicy południowej chcemy wprowadzić dodatkowe obostrzenia w przemieszczaniu się i zdecydowane ograniczania, również wiążące się z pewnymi dodatkowymi obostrzeniami typu właśnie kwarantanna lub aktualnie wykonany test, dlatego że mamy sygnały, że właśnie z południa Europy, w szczególności od naszych przyjaciół z Grupy Wyszehradzkiej, pojawia się wiele przypadków wirusa zmutowanego - odpowiedział premier.

Pytany, czy rozważane jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, jeśli wprowadzane obostrzenia "nie przyniosą pozytywnych skutków" premier Matusz Morawiecki odparł: - Wszystko dla dobra obywateli, wszystko po to, żeby ratować sytuację w służbie zdrowia. Nie wykluczamy żadnego scenariusza, gdyby po dwóch-trzech tygodniach miało być jeszcze gorzej.

Praca zdalna w urzędach?

Kolejne pytanie dotyczyło apelu rządu o pracę zdalną. Czy oznacza on, że urzędy i sądy również będą pracowały w tym trybie, czy będzie to zależeć od władz poszczególnych placówek?

- Cała administracja publiczna, wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, aby wykonywać pracę zdalną, zostanie na najbliższe dwa tygodnie na pracę zdalną puszczona. Będzie prośba, będzie dyspozycja do wszystkich szefów jednostek, nie tylko ministerstw, ale także różnego rodzaju agencji, agend rządowych, inspekcji, żeby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe wykonywać pracę zdalną - powiedział Morawiecki.

- Wobec przedsiębiorców prywatnych bardzo gorąco apeluję, aby w najbliższych dwóch tygodniach zorganizować pracę - tam, gdzie jest to możliwe - w sposób zdalny - dodał.

- Każda mobilność rodzi ryzyko, każde zmniejszenie mobilności prowadzi do obniżenia wskaźnika transmisji wirusa R - ocenił Mateusz Morawiecki.