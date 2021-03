Andrusiewicz: Na pewno na święta nikt nie będzie zdejmował obostrzeń

Dodał, że Polacy nie przestrzegają "do końca reguł sanitarno-epidemiologicznych". - Współgranie tych czynników powoduje, że mamy przekroczone 12,5 tys. średniej dziennej (liczby nowych zakażeń - red.) z ostatniego tygodnia i zmierzamy nadal w górę, choć ta dynamika lekko spowolniła - mówił Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia był także pytany o nadchodzące święta Wielkiejnocy i plany władz w zakresie przepisów ograniczających prawa obywatelskie i możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Czy wprowadzone zostaną dodatkowe zakazy, czy rząd ogłosi jedynie rekomendacje?

- Na pewno to jeszcze nie będą takie święta, do jakich przywykliśmy zanim pojawił się koronawirus. Na pewno to będą jeszcze święta, które powinniśmy spędzić w gronie jedynie najbliższych osób - odparł Andrusiewicz.



- Jeżeli chcemy, by późna wiosna i wczesne lato były już okresem, kiedy obostrzeń będzie coraz mniej, kiedy tego koronawirusa wśród nas będzie coraz mniej i będzie mniejsza transmisja, to te święta jeszcze będziemy musieli spędzić tak, jak wcześniejsze święta Wielkiejnocy i ostatnie święta Bożego Narodzenia - dodał.

Dopytywany o kwestię zaleceń dotyczących liczby domowników biorących udział w spotkaniach rodzinnych rzecznik resortu zdrowia odparł, że zalecenia "cały czas nas obowiązują". - Na pewno na święta nikt nie będzie zdejmował obostrzeń w tym zakresie, ponieważ z tego co widzimy skala wzrostów może się jeszcze utrzymywać właśnie do granicy świąt, do przełomu marca i kwietnia - powiedział.



Na pytanie o obowiązujący limit osób na spotkaniach rodzinnych Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że chodzi o "takie zalecenia, jak były na poprzednie święta, czyli plus pięć osób spoza gospodarstwa domowego". Czy to się do Świąt Wielkanocnych nie zmieni? - Nie powinno, chociaż nie wiemy, co nam wirus pokaże w najbliższym tygodniu czy dwóch, bo pamiętajmy że ta epidemia krzyżuje plany nawet najlepszym analitykom - stwierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia.