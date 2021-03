Kraska: Pacjentów z COVID-19 przybywa lawinowo

- Mamy ponad 17 300 osób na oddziałach covidowch - zaznaczył Kraska.



Wiceminister dodał, że do dyspozycji jest 35 szpitali tymczasowych, w których łącznie przebywa ok. tysiąca pacjentów, a miejsc jest blisko 7 tys.

- Te ostatnie dni pokazują, że niestety coraz większa liczba Polaków musi być hospitalizowana - podkreślił. - Niepokoi bardzo liczba osób, które trafiają na oddziały intensywnej terapii - mówił.

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia był pytany o to, skąd tak duża liczba pacjentów w ciężkim stanie.

- To co raportują nam lekarze, ordynatorzy oddziałów covidowych - pacjenci za późno trafiają do szpitali. Pacjenci usiłują na własną rękę się leczyć, czasem w ogóle nie zgłaszają się do lekarza, nie wykonują testów, chcą tę chorobę przejść w domu - odparł.

- To jest zapalenie płuc, które zawsze leczone było w szpitalu. Nikt kiedyś nie myślał, żeby zapalenie płuc leczyć środkami domowymi - zaznaczył dodając, że wie, iż jest "wielka moda" na wypożyczanie koncentratorów tlenu.

- Nie leczmy się na własną rękę takimi metodami, bo kiedy saturacja naprawdę spada, kiedy wysycenie tlenu jest bardzo złe, zgłaszamy się do szpitala i lekarze mówią, że czasem są już bezradni, czasem już takiemu pacjentowi naprawdę jest ciężko pomóc - powiedział Waldemar Kraska.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący dobowej liczby nowych zakażeń ma zostać opublikowany o godz. 10:30.