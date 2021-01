Francja: Eksperci zalecają opóźnienie podawania drugiej dawki szczepionki

Obecnie we Francji przerwa między pierwszym a drugim szczepieniem wynosi trzy tygodnie dla osób przebywających w domach spokojnej starości oraz cztery tygodnie dla innych osób, w tym pracowników służby zdrowia.

Francuskie władze sanitarne (HAS) uważają, że wydłużenie tej przerwy do sześciu tygodni pozwoliłoby na zaszczepienie co najmniej 700 tys. więcej osób w pierwszym miesiącu.

"Rosnąca liczba zakażeń i niepokojące pojawienie się nowych wariantów wymagają przyspieszenia akcji szczepień, aby zapobiec nasileniu się epidemii w nadchodzących tygodniach" - przekonują członkowie HAS.