Michał Bajor już zaszczepiony przeciwko COVID. Chce przekonać m.in. "ignorantów"

W cytowanym wpisie Bajor dodał, że zaproszenie skierowano po świętach Bożego Narodzenia "z oficjalną informacją, że są to szczepionki nadprogramowe, których wiele mogłoby ulec przedawnieniu po 31 grudnia".

"Jestem przekonany, że to szlachetne działanie i że zachęcając do szczepień przynajmniej pośrednio przyczyniam się do tego, że większość z nas pozostanie w zdrowiu" - napisał piosenkarz.



Dodał, że jego celem jest również to, by "wątpiącym, ale i ignorantom" pokazać na swoim przykładzie, że szczepionka jest bezpieczna i tym samym zachęcić wszystkich do "włączenia się w tę światową walkę z pandemią".



We wpisie Michał Bajor przeprosił tych, którzy poczuli się urażeni zaistniała sytuacją.