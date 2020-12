Szef Instytutu Roberta Kocha apeluje: Nie podróżujcie w Święta

Przemawiając we wtorek, Wieler wezwał Niemców do spędzania Świąt w bardzo małych grupach i ograniczania kontaktów do tych samych kilku uczestników. - Przed nami kilka trudnych tygodni. Nie powinniśmy ich jeszcze utrudniać - powiedział szef Instytutu Roberta Kocha. - Jeśli ludzie z różnych regionów będą spotykać się w całych Niemczech, wirus może rozprzestrzeniać się jeszcze szybciej - ostrzegał.

Wieler zauważył, że wprowadzane wcześniej obostrzenia do tej pory nie przyczyniły się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, a liczba przypadków zakażeń nadal rośnie. Dane z wtorku to 19 528 nowych przypadków zakażeń i 731 zgony, spowodowane przez Covid-19. Ogólnokrajowa liczba nowych zakażeń w ciągu siedmiu dni wzrosła do rekordowego poziomu 198 na 100 tys. mieszkańców. Rząd federalny i landy chcą obniżyć tę liczbę poniżej 50.

Obecnie jednak w sześciu stanach wskaźnik ten przekracza 200 na 100 tys., a w Saksonii, gdzie sytuacja jest najgorsza, jest dwukrotnie wyższy. Nowe, surowe obostrzenia będą obowiązywać co najmniej do 10 stycznia.



Wieler wyraził radość, że pierwsze osoby w Niemczech będą zaszczepione wkrótce po Bożym Narodzeniu, ale ostrzegł, że zaszczepienie większości ludzi zajmie dużo czasu. - To sprawia, że tym ważniejsze jest zmniejszenie liczby infekcji i utrzymywanie ich na stałym, niskim poziomie, abyśmy mogli jak najszybciej odzyskać pewien stopień normalności w nowym roku” - powiedział.