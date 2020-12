Narodowy Program Szczepień na COVID. Rząd przedstawia szczegóły

Dzisiaj rusza możliwość zgłaszania podmiotów leczniczych do udziału w programie szczepień - poinformował Michał Dworczyk. - Do 11 grudnia zgłoszenia można składać - oświadczył. Po tym terminie w zależności od liczby zgłoszonych podmiotów podjęta zostanie decyzja o liczbie szpitali rezerwowych, które zostaną wykorzystane jako punkty masowych szczepień.

"Narodowy Program Szczepień" ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 był tematem piątkowej konferencji prasowej przedstawicieli rządu. Do tematu akcji szczepień na koronawirusa odnieśli się minister zdrowia Adam Niedzielski, szef Kancelarii Premiera oraz prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. walki z epidemią SARS-CoV-2, krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych.

Najpierw szczepienia mają objąć pracowników służb medycznych, mieszkańców domów opieki, przedstawicieli służb mundurowych oraz osób starszych. Do akcji szczepień przeciwko COVID-19 rząd zamierza wykorzystać istniejącą infrastrukturę opieki zdrowotnej - POZ i inne placówki, również mobilne, a także tzw. centra szczepień w szpitalach rezerwowych.

15 grudnia mają pojawić się informacje o dostępnych punktach szczepień. - Szacujemy, że w Polsce może to być ok. 8 tys. punktów szczepień - przekazał Dworczyk. W akcji ma wziąć udział ok. 40-50 tys. osób z personelu medycznego.

Jakie podmioty mogą zgłaszać się do Narodowego Programu Szczepień na koronawirusa? - Każdy podmiot, który prowadzi działalność leczniczą - mówimy o przychodniach, POZ, lekarzach prowadzących samodzielną praktykę, o szpitalach - powiedział szef KPRM dodając, że w razie potrzeby wykorzystane zostaną też szpitale rezerwowe.

Rejestracja zgłoszeń do udziału w narodowym programie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą dostępna jest na stronie formularze.ezdrowie.gov.pl.