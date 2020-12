Hiszpania: Godzina policyjna w Wigilię między 1:30 a 6 AFP

Hiszpański rząd apeluje do mieszkańców kraju, by dobrowolnie stosowali się do zasad dystansowania społecznego i innych obostrzeń w okresie świąt Bożego Narodzenia. - Nie możemy wysłać policjanta do każdego domu - podkreśla minister zdrowia, Salvador Illa.