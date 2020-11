Niemcy: Sylwester bez petard i fajerwerków

Jak informuje agencja prasowa DPA, niemiecki rząd chce zatwierdzić rozporządzenie, z którego wynika między innymi, że w tygodniu poprzedzającym Nowy Rok sprzedaż, zakup oraz odpalanie fajerwerków będzie zakazane. Celem tych działań jest odciążenie służby zdrowia oraz unikanie zgromadzeń. Co więcej, co roku dochodzi do tysięcy wypadków, które są związane z nieumiejętnym obchodzeniem się z petardami.

Poniżej dalsza część artykułu