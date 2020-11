Palestyna zainteresowana szczepionką na COVID z Rosji

- Z tego co wiem oni (władze Izraela - red.) nie planują prac nad własną szczepionką w średniej perspektywie czasowej. Planują zakupić szczepionki z USA, z Rosji. Będziemy obserwować sytuację - podkreślił dyplomata.

Sputnik V to pierwsza szczepionka na świecie zatwierdzona do użycia - choć nastąpiło to przed trzecią fazą testów klinicznych, co wzbudziło wątpliwości wśród wielu ekspertów ds. ochrony zdrowia.

Przed kilkoma dniami twórcy szczepionki informowali, że na podstawie dotychczasowych danych płynących z trwającej, trzeciej fazy testów klinicznych, szczepionka wykazuje się 95-procentową skutecznością.