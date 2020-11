Wybory w USA: Biden powiększa przewagę nad Trumpem

Aby zmienić wyniki wyborów Trump musiałby doprowadzić do zmiany rozstrzygnięcia w co najmniej trzech stanach, w których różnica między nim, a Bidenem była niewielka.

Tymczasem coraz więcej senatorów Partii Republikańskiej wzywa administrację Trumpa, by zaczęła przekazywać Bidenowi informacje wywiadowcze, co oznacza uznanie, iż to Biden wygrał wybory prezydenckie, nawet jeśli Biały Dom oficjalnie to podważa.

Nawet senator Lindsey Graham, stronnik Trumpa uważa, że Biden powinien mieć dostęp do treści tajnych, przedstawianych prezydentowi USA briefingów.

Kolegium Elektorów wybierze prezydenta 14 listopada.