Francja: Msza pod gołym niebem. Protest przeciw obostrzeniom

Wierni gromadzili się w niedzielę również przed katedrą św. Ludwika w Wersalu pod Paryżem. Policja zakazała organizacji planowanej demonstracji w stolicy kraju.

W Nantes, gdzie znajduje się jedna z najbardziej znanych katedr we Francji, dziesiątki osób uklękło z parasolami w ręku, aby wspólnie się modlić.

- To jest dla nas bardzo trudne. To tak, jakbyśmy byli pozbawieni jedzenia. Potrzebujemy duchowego pożywienia. Kiedy jesteśmy pozbawieni naszej mszy, to jest to tak, jakbyśmy byli pozbawieni naszego pożywienia- powiedział jeden z protestujących, Jerome Duchesne.