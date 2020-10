Kraska: Już nie będzie upominania, będą kary za brak maseczek

Wiceszef resortu zdrowia był też pytany o zbliżającą się Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, gdy Polacy odwiedzają groby bliskich. Czy w związku z epidemią koronawirusa rząd planuje specjalne zalecenia w tym roku?

- To święto, kiedy wszyscy się właściwie przemieszczamy i to czasem przez pół Polski, jedziemy na groby swoich bliskich, czyli jest duże niebezpieczeństwo, że będziemy roznosić niestety koronawirusa po całym kraju. My o tym już myślimy i myślę, że będziemy wydawać zalecenia na okres Wszystkich Świętych, abyśmy jednak pewnie ograniczyli w tym roku te nasze wyjazdy, bo na pewno będzie to stwarzało duże niebezpieczeństwo - oświadczył Waldemar Kraska. Zaznaczając, że pozostał miesiąc dodał, że jego zdaniem zalecenia pojawią się na tydzień-dwa przed 1 listopada.

Wiceminister mówił też, że aktywność Polaków w sklepach i centrach handlowych jest "dość duża". - Niepokoi mnie to, że część Polaków w dalszym ciągu nie używa w tej przestrzeni maseczki, czyli nie chroni siebie, nie chroni osób, które są w pobliżu - powiedział.

- Będą na pewno większe kontrole i już nie będzie upominania, tylko niestety będą kary, ponieważ to jest miejsce, gdzie przy dużej liczbie osób może dochodzić do zakażeń - oświadczył.

Kraska powiedział również, że ogłoszonych obostrzeń trzeba przestrzegać, bo nieprzestrzeganie "wpływa bardzo źle na osoby, które widzą, że ktoś chodzi bez maseczki i nic się mu za to nie dzieje złego".