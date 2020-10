Wiceprezydent USA nie jest zakażony koronawirusem

Koronawirusa nie wykryto też u małżonki Pence'a.

W piątek ranu czasu polskiego Donald Trump poinformował, że test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny u niego i u jego małżonki, Melanii Trump.

W związku z zakażeniem prezydent poddał się samoizolacji w Białym Domu, ale jego stan zdrowia ma być dobry i prezydent będzie - pozostając w izolacji - nadal wypełniał swoje obowiązki.

Zgodnie z konstytucją USA w przypadku gdyby - m.in. ze względu na stan zdrowia - prezydent nie był w stanie pełnić swoich obowiązków, zastępuje go wiceprezydent.

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery.