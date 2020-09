10 tys. funtów kary za złamanie przepisów antycovidowych

Na początku tego tygodnia policja w Manchesterze otrzymała informację o dużym zgromadzeniu w jednym z miejscowych lokali.

Po przybyciu na miejsce potwierdzono, że w przyjęciu weselnym brało udział 70 osób, co rażąco odbiegało od dozwolonej liczby. Do poniedziałku bowiem w Anglii obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 30 osób, a od poniedziałku ta liczba spadnie do 15.