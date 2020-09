Koronawirus w Białym Domu. Trump potwierdza

- To nikt z mojego otoczenia - zaznaczył Trump. - To była jedna osoba, to nie była osoba, z którą się spotykam - dodał.

Informację o pojawieniu się koronawirusa SARS-CoV-2 w Białym Domu podała zagraniczna korespondentka, Raquel Krähenbühl, która napisała na Twitterze, że powiedziano jej, iż dziennikarze obecni w Białym Domu byli testowani na obecność koronawirusa ponieważ "wcześniej wykryto kilka zakażeń (w Białym Domu)".

Informacja o zakażeniu urzędnika Białego Domu pojawiła się dzień po wizycie w Waszyngtonie delegacji z Izraela, ZEA i Bahrajnu uczestniczących w podpisaniu porozumienia między tymi krajami.