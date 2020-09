Epidemia w Polsce: 1002 nowych zakażonych w sobotę

Zauważalny wzrost liczby zakażeń rozpoczął się w Polsce pod koniec lipca i trwał w sierpniu. We wrześniu nowych przypadków SARS-CoV-2 było mniej, jednak ostatnie trzy dni wskazują na odwrócenie trendu. Dobowa liczba zakażeń będąca średnią z ostatnich siedmiu dni wzrosła i osiągnęła w sobotę poziom zbliżony do tego z 1 września.

W sobotnim komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że testy potwierdziły zakażenie nowym koronawirusem u kolejnych 1002 osób. To najwyższy wynik od początku epidemii

118 864 osoby zostały objęte kwarantanną. Ostatni raz więcej osób (124 311) objętych było obowiązkiem kwarantanny 19 kwietnia. Objęto również 11 494 osób nadzorem epidemiologicznym. To najwyższa liczba od 8 lipca (11 547). Od początku epidemii wyzdrowiało 63 861 pacjentów.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawił się w Wuhan prawdopodobnie w połowie listopada 2019 roku.

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był targ z owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 1 stycznia w związku z rozpowszechnianiem się choroby.

Na początku stycznia władze Chin oficjalnie przyznały, że zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzęcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub łuskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast zwykle bardzo łagodny przebieg u dzieci.