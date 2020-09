Prof. Horban: Będą kolejne rekordy zakażeń koronawirusem Prof. dr hab. Andrzej Horban jest krajowym konsultantem w dziedzinie chorób zakaźnych Fotorzepa, Piotr Guzik

To jeszcze nie jest ostatni rekord zakażeń koronawirusem. Nie należy nim się podniecać. Wzrost zakażeń to naturalny proces wynikający z epidemii. To efekt zmiany naszego zachowania — mówi w rozmowie z Onetem prof. Andrzej Horban, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.