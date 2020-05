Sceny uwalniają się z pandemii

Reżyseruje Wojciech Faruga, a w roli tytułowej zobaczymy Małgorzatę Kożuchowską. - To dobra decyzja dla tych którzy chcą grać, ponieważ utrzymują się w części ze sprzedaży biletów. Nareszcie dostają instrument, by organizować spektakle i płacić aktorom, którzy są najbardziej poszkodowaną przez pandemię grupą środowiska teatralnego - mówi Jacek Głomb, dyrektor Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy, wiceprezes Unii Polskich Teatrów. - Jednocześnie wciąż mamy wiele niewiadomych, w tym krytykowane przez środowisko "rekomendacje MKiDN w sprawie otwarcia teatrów". Najlepsza byłaby jednolita decyzja Głównego Instytutu Sanitarnego, ponieważ teraz będziemy musieli wszystko uzgadniać z lokalnymi inspektorami, z którymi trudno się skontaktować, także dlatego, że załatwiają wiele ważnych spraw, dotyczących życia i zdrowia, ważniejszych niż działalność teatrów. W czerwcu na pewno już nie zagramy, ponieważ przyspieszyłem przerwę sezonowa w tym roku i od 1 czerwca będziemy na urlopach. Zresztą czerwiec to nie jest dobry termin dla teatrów nawet w zwykłym czasie, szczególnie na prowincji, przy zamkniętych szkołach. Rozważamy otwarcie teatru w połowie sierpnia widowiskiem plenerowym "Człowiek na moście" na dziedzińcu legnickiego zamku. Tak lepiej oswajać teatr z widzami po wymuszonej pandemicznej przerwie.

- Stawialiśmy na to, że będziemy mogli ruszyć na przełomie czerwca i lipca w ostrzejszym reżimie, dlatego przygotowaliśmy przeniesienie na dużą salę „Once” dla 300 widzów. Teraz będzie możliwy powrót „Aidy” Eltona Johna i Tima Rice’a. Ponieważ połowa naszej widowni to pięćset miejsc - nie zarobimy, ale będziemy mogli pracować po kosztach, co jest ważne dla aktorów, którzy nie zarabiali. Teraz naszym zadaniem jest takie przygotowanie teatru, by grać pod hasłem „Jesteście bezpieczni”. To będzie wydarzenie, ponieważ Cameron Macintosh zapowiedział, że nie otworzy musicalowych scen na West Endzie i Broadwayu do stycznia 2020 roku.

- 6 czerwca czekam na szczegółowe rozporządzenia dla instytucji i wyznaczenie konkretnego reżimu sanitarnego, a jeśli spełnimy warunki, w końcu czerwca odbędzie się premiera „Nad Niemnem” w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego, którą planowaliśmy na koniec marca – powiedziała Dorota Ignatjew, dyrektor Teatru im. Osterwy w Lublinie.

- Nie ma gotowej formuły, ile czasu potrzeba, by tancerze wrócili do pełnej formy – mówi Robert Bondara, szef zespołu baletowego Teatru Wielkiego w Poznaniu. – Wiele zależy od organizmu każdego tancerza, ale potrwa to dłużej niż po zwyczajnych wakacjach. To dla nas ogromne wyzwanie, bo będą obowiązywać nadal obostrzenia sanitarne. Na razie są one bardzo ogólnikowe, konkrety zależą od wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Musimy wprowadzić rotacyjny system ćwiczeń, by na sali przebywało mniej osób. Specyfika naszej sztuki bardzo silnie wiąże się z kontaktami tancerzy między sobą podczas prób i spektakli. Trudno pozbawiać taniec bliskości, wiele by na tym stracił.