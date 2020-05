Burmistrz Mediolanu oburzony zachowaniem mieszkańców miasta

- Kiedy jest czas, aby podziękować Mediolańczykom za ich wspaniałe zachowanie, zawsze robię to jako pierwszy, ale są momenty, gdy naprawdę się wkurzam i to jest ten moment. Wczorajsze zdjęcia wzdłuż kanałów są haniebne - powiedział burmistrz miasta.

Zgodnie z ostatnim dekretem rządu, od poniedziałku, kiedy rozpoczęła się druga faza łagodzenia obostrzeń, Włosi mogą wychodzić z domu tylko po to, by udać się do pracy, ze względów zdrowotnych, z konieczności (np. kupowanie jedzenia, odwiedzanie krewnych), albo by uprawiać sport lub inną aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.

Gromadzenie się jest zabronione, a ludzie muszą zachować między sobą jednometrową odległość.

Mediolan jest stolicą Lombardii, włoskiego regionu najbardziej dotkniętego przez koronawirusa. Od początku epidemii zarejestrowano w tam prawie 15 tys. zgonów spowodowanych przez COVID-19. To niemal połowa całkowitej liczby zgonów odnotowanych we Włoszech (29 958).

Burmistrz podkreślił, że miasto musi stanąć na nogi i że wspiera "tych, którzy chodzą do pracy i walczą o to, by związać koniec z końcem", a nie "tych, którzy się dobrze bawią".

Sala zagroził, że jeśli w najbliższych dniach sytuacja się nie zmieni, to teren nad kanałami zostanie zamknięty, a bary serwujące dania na wynos nie będą mogły wydawać posiłków.