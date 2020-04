USA: Zwierzęta też chorują

Jak podkreślają eksperci, to że u kotów wykryto wirusa nie znaczy, że mają tą samą chorobę co ludzie. To, że koty chorują, nie oznacza, że automatycznie mogą zarazić człowieka. – Czy to jest biologicznie możliwe, żeby wirus przechodził ze zwierzęcia domowego na człowieka? Tak. Ale nie mamy na to jednak dowodów – powiedział podczas środowej konferencji z Białego Domu, główny epidemiolog kraju dr Anthony Fauci. – Nie ma dowodów w Stanach Zjednoczonych na to, że koty przenoszą korona wirusa na ludzi – powtórzyli eksperci z Departamentu Rolnictwa i Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC). Te dwie agencje jako pierwsze doniosły o zainfekowanych kotach.

Dr Karen Terio, szefowa departamentu patologii zoologicznej na University of Illinois, która brała udział w badaniach tygrysa Nadii zauważa, że nie ma powodu do paniki. – Na setki tysięcy chorych ludzi, na razie tylko u dwóch domowych kotów stwierdzono obecność wirusa – powiedziała. Podaje też, że wcześniejsze eksperymenty wskazują na to, że w porównaniu z ludźmi, koty domowe są dość odporne na SARS-CoV-2, wirusa, który wywołuje chorobę COVID-19. Z badań opublikowanych w magazynie „Science” wynika, że psy, świnie, kury i kaczki są bardzo mało podatne na SARS-CoV-2. Koty i fretki trochę bardziej, ale w eksperymentach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych w Chinach koty miały tylko łagodne objawy po zarażeniu. – Jeżeli to byłoby inaczej, to mielibyśmy tysiące sygnałów o problemie – mówi dr Terio.

W USA nie stwierdzono jeszcze objawów COVID-19 u żadnego psa. Wirusa wykryto w marcu u psa w Hongkongu, ale na poziomie „słaby pozytywny”.

Zatem albo niewiele kotów u USA jest zarażonych, albo objawy ich choroby są tak łagodne, że ich właściciele nie zauważają infekcji, albo nie widzą konieczności zabierania ich do weterynarzy. – Kierunek infekcji w tym przypadku to tylko od człowieka do kota, nie na odwrót – uważa dr Terio.

W międzyczasie CDC zaleca nie wyprowadzanie kotów i innych zwierząt na dwór pod kontrolą, żeby ograniczyć możliwość ich zarażenia się od innych zwierząt. Natomiast ludziom, u których zdiagnozowano COVID-19 zaleca się izolowanie od czworonogów, na ile to jest możliwe oraz zakładanie maski i mycie rąk przed kontaktem ze zwierzakiem, w celu uniknięcia zarażenia go. – Traktujcie je jakby były członkami rodziny – mówią eksperci.