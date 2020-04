Ostrzeżenie przed lekami przeciw malarii. Wcześniej polecał je Donald Trump

Chodzi o hydroxychlorochinę oraz chlorochinę, leki, które od dziesiątków lat stosowane są w leczeniu malarii oraz chorób autoimmunologicznych takich jak reumatyzm czy toczeń. Zostały one zatwierdzone przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) do krótkoterminowego leczenia ciężko chorych na COVID-19, ale lekarze muszą skrupulatnie notować, jak je podają, w jakich ilościach, zapisywać wszelkie skutki uboczne oraz oznaki skuteczności.

Agencja podkreśla, że ostrzeżenie opiera się na przeglądzie zdarzeń niepożądanych zgłoszonych z wielu źródeł. „Te zdarzenia niepożądane zgłoszono ze szpitali i placówek, w których się leczy lub zapobiega COVID-19. Zdarzenia te dotyczyły częstoskurczów komorowych, migotania komór, a w niektórych przypadkach także śmierci” - zaznaczono.

Jak ostrzega agencja, nie ma dowodów na to, że hydroksychlorochina i chlorochina mogą pomóc pacjentom z koronawirusem. Są one zatwierdzone między innymi do leczenia malarii czy chorób autoimmunologicznych, ale w przypadku leczenia nimi COVID-19 brakuje kontroli naukowych i testów niezbędnych do ustalenia, czy leki te faktycznie działają.

Nie są to jedyne słowa Trumpa, które krytykują eksperci. Prezydent USA zasugerował wcześniej, że wstrzyknięcie pacjentowi środka dezynfekującego może pomóc w walce z koronawirusem. Lekarze ostrzegają, że takie działanie może doprowadzić do śmierci.